Liderul Superligii, Universitatea Craiova, joacă duminică la Unirea Slobozia

Universitatea Craiova are 53 de puncte și este pe primul loc în clasamentul Superligii, fiind urmată cu 52 de puncte de Rapid și Dinamo.

Oltenii încearcă duminică, de la ora 20.00, să se distanțeze, jucând în deplasare la Unirea Slobozia.

Ialomițenii au câștigat precedentul meci jucat acasă în campionat, 2-1 cu Farul, și au oprit o serie negativă pe teren propriu formată din șapte înfrângeri, dintre care cinci la limită. De cealaltă parte, în 1 februarie 2026, Farul-Universitatea Craiova 4-1, a fost singura partidă pierdută de olteni în SuperLigă cu Filipe Coelho pe bancă, în rest au șapte victorii și trei remize, scrie LPF în avancronica meciului.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de trei ori și de fiecare dată s-a impus gruparea din Bănie.

Tot duminică, dar de la ora 15.00, se joacă meciul FC Argeș-Farul Constanța.

Șapte victorii, două remize și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de piteșteni în sezonul curent pe teren propriu. Dobrogenii au câștigat trei dintre cele 13 deplasări din campionatul actual, iar de alte trei ori au terminat la egalitate.

Bogdan Andone marchează al 100-lea meci ca antrenor principal pe prima scenă.