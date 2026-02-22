Prima pagină » Sport » Liderul Superligii, Universitatea Craiova, joacă duminică la Unirea Slobozia

Liderul Superligii, Universitatea Craiova, joacă duminică la Unirea Slobozia

Liderul din Superligă, Universitatea Craiova, joacă duminică, în deplasare la Unirea Slobozia, în încercarea de a se distanța de ocupantele locurilor 2 și 3, Rapid și Dinamo.
Liderul Superligii, Universitatea Craiova, joacă duminică la Unirea Slobozia
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
22 feb. 2026, 08:08, Sport

Universitatea Craiova are 53 de puncte și este pe primul loc în clasamentul Superligii, fiind urmată cu 52 de puncte de Rapid și Dinamo.

Oltenii încearcă duminică, de la ora 20.00, să se distanțeze, jucând în deplasare la Unirea Slobozia.

Ialomițenii au câștigat precedentul meci jucat acasă în campionat, 2-1 cu Farul, și au oprit o serie negativă pe teren propriu formată din șapte înfrângeri, dintre care cinci la limită. De cealaltă parte, în 1 februarie 2026, Farul-Universitatea Craiova 4-1, a fost singura partidă pierdută de olteni în SuperLigă cu Filipe Coelho pe bancă, în rest au șapte victorii și trei remize, scrie LPF în avancronica meciului.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de trei ori și de fiecare dată s-a impus gruparea din Bănie.

Tot duminică, dar de la ora 15.00, se joacă meciul FC Argeș-Farul Constanța.

Șapte victorii, două remize și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de piteșteni în sezonul curent pe teren propriu. Dobrogenii au câștigat trei dintre cele 13 deplasări din campionatul actual, iar de alte trei ori au terminat la egalitate.

Bogdan Andone marchează al 100-lea meci ca antrenor principal pe prima scenă.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape 53% dintre cei peste 5500 de cititori care au răspuns susțin legalizarea parteneriatului civil indiferent de sex
G4Media
CEO-ul Pfizer: „Am salvat lumea de la COVID. Acum, vom salva lumea de la cancer”
Gandul
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor