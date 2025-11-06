Un nou stat urmează să adere la Acordurile Abraham, anunţă emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu

Emisarul special al administraţiei Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat că un nou stat va semna în curând un acord de normalizare a relaţiilor cu Israelul, în cadrul extinderii Acordurilor Abraham, potrivit Al Jazeera.

„Voi reveni la Washington pentru anunţul privind extinderea Acordurilor Abraham,” a spus Witkoff la un forum de afaceri desfăşurat în Florida, fără a preciza însă despre ce ţară este vorba.

Acordurile Abraham, semnate pentru prima dată în 2020 în timpul primului mandat al lui Donald Trump, au marcat o schimbare majoră în relaţiile dintre Israel şi lumea arabă.

Emiratele Arabe Unite şi Bahrain au fost primele ţări care au stabilit legături diplomatice cu Israelul, fiind urmate ulterior de Maroc şi Sudan.

Anunţul de astăzi ar putea reprezenta prima extindere semnificativă a acestor acorduri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.