Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania

„Donald Trump a promis că Israelul nu va fi lăsat să absoarbă Cisiordania”, scrie Politico, citând mai multe surse apropiate discuțiilor.

Promisiunea a fost făcută marți, într-o întâlnire privată cu reprezentanți din opt state arabe și musulmane, desfășurată la sediul ONU, cu ocazia Adunării Generale. Trump a fost „ferm pe acest subiect”, dar a refuzat să facă declarații presei după întâlnire. În schimb, el a declarat înaintea discuțiilor că întâlnirea cu liderii arabi era „cea mai importantă” dintre întâlnirile zilei.

„Netanyahu nu face nimic în Orientul Mijlociu fără acordul SUA”

Reprezentanții Arabiei Saudite, Egiptului, Turciei, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Iordaniei și Pakistanului au atras atenția că orice încercare a Israelului de a anexa Cisiordania ar duce la prăbușirea Acordurilor Abraham, semnate în 2020 și considerate un succes major al primei administrații Trump. „O incursiune israeliană în Cisiordania ar duce, cel mai probabil, la prăbușirea Acordurilor Abraham”, i-au transmis oficialii arabi președintelui SUA.

De altfel, Emiratele Arabe Unite, primul stat arab care a semnat acordurile de normalizare, au descris public anexarea drept o „linie roșie” care ar distruge orice progres diplomatic între Israel și lumea arabă. Semnate sub medierea administrației Trump, acordurile Abraham au marcat începutul unui proces prin care mai multe state arabe – în special Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan – au normalizat relațiile diplomatice cu Israelul, în schimbul unor concesii politice și economice.

„Netanyahu nu face nimic în Orientul Mijlociu fără un semnal verde din partea SUA”, a afirmat unul dintre oficialii prezenți la întâlnire, citat de Financial Times, subliniind rolul crucial al Washingtonului în stoparea acțiunilor unilaterale ale Israelului.

Promisiune inclusă în planul de pace „Trump 21”

Administrația americană a prezentat în cadrul întâlnirii un document de poziție – așa-numitul „Trump 21-Point Plan for Peace in the Mideast”, care conține, printre altele, angajamentul că Israelul nu va anexa Cisiordania, dar și propuneri privind guvernarea post-conflict și securitatea în Gaza.

„Am prezentat ceea ce numim Planul în 21 de puncte pentru pace în Orientul Mijlociu, în Gaza. Cred că planul răspunde atât preocupărilor Israelului, cât și celor ale vecinilor săi”, a explicat Steve Witkoff, emisar special al SUA pentru misiuni de pace. Planul a fost menționat public miercuri, în cadrul summitului Concordia de la New York, un forum internațional dedicat cooperării public-privat și soluțiilor globale, unde oficiali și lideri din diverse domenii au dezbătut probleme geopolitice și economice.

Presiuni interne pentru anexarea Cisiordaniei

„Unii membri ai guvernului israelian consideră acest moment o oportunitate de a realiza obiectivul istoric al dreptei israeliene: absorbirea Cisiordaniei”, notează sursa citată, explicând că mai mulți miniștri de extremă dreaptă din guvernul israelian, inclusiv Bezalel Smotrich (ministrul Finanțelor) și Itamar Ben-Gvir (ministrul Securității Naționale), îl presează pe Netanyahu să profite de contextul internațional tensionat și să anexeze oficial părți din Cisiordania – teritoriu aflat sub ocupație israeliană din 1967 și administrat parțial de Autoritatea Palestiniană.

Recunoașterea recentă a statului palestinian de către mai multe țări occidentale, inclusiv Franța, Canada, Australia și Regatul Unit, a alimentat și mai mult tensiunile din Israel, unde gestul este perceput ca o încercare a comunității internaționale de a forța soluția celor două state.

O întâlnire între premierul israelian și Donald Trump este programată luni, la Casa Albă. Oficialii arabi și europeni așteaptă să vadă dacă președintele american va exercita presiuni directe asupra liderului israelian pentru a pune capăt războiului și a opri planurile de anexare.