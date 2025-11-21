Rapperul Pras Michel, membru al trupei Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare pentru o escrocherie ce a implicat campania lui Obama

În 2023, membrul fondator, în vârstă de 53 de ani, al trioului de succes din anii 1990, The Fugees, a fost condamnat pentru spălare de bani și încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale într-un scandal global de influență străină condus de finanțatorul malaezian Low Taek Jho, potrivit France24.

Schema a canalizat milioane de dolari către campania de realegere din 2012 a fostului președinte american Barack Obama.

Leonardo DiCaprio, martor la proces

Un juriu l-a găsit vinovat pe Michel pentru 10 capete de acuzare, în urma unui proces la care a participat ca martor starul de la Hollywood, Leonardo DiCaprio.

De asemenea, a fost judecat pentru lobby ilegal în numele Chinei în 2017, în timpul primei administrații Trump. Intenționa să solicite extrădarea la Beijing a antreprenorului Guo Wengui, acuzat că a fraudat mii de investitori cu suma de peste 1 miliard de dolari. Avocatul lui Michel, Peter Zeidenberg, a declarat că clientul său va face apel.

Acuzații de trădare

Procurorii Departamentului de Justiție au declarat anul trecut că Michel „și-a trădat țara pentru bani” și „a canalizat milioane de dolari din contribuții străine interzise către alegerile prezidențiale din Statele Unite”, ceea ce justifică o pedeapsă severă.

Michel, originar din Brooklyn și haitiano-american, a fondat trupa Fugees împreună cu prietenii săi din copilărie, Lauryn Hill și Wyclef Jean. Grupul a câștigat două premii Grammy în perioada de apogeu, în anii 1990, și a vândut zeci de milioane de albume.