Parlamentarii britanici avertizează: Țara nu are un plan pentru a se apăra împotriva unei invazii / Marea Britanie va anunța construcția de noi fabrici de muniții

Marea Britanie intenționează să anunțe, miercuri, intenția de a construi o rețea de noi fabrici de muniții pentru a-și spori pregătirea pentru război. Această mișcare este menită să restabilească producția internă de explozivi militari pentru prima dată în aproape două decenii, scrie Reuters.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, urmează să anunțe miercuri planurile pentru noi amplasamente potențiale și să confirme că anul viitor va începe construirea primei fabrici.

Potrivit BBC, cel puțin 13 potențiale amplasamente pentru construcția fabricilor au fost identificate.

Acest pas vine în urma unui raport al parlamentarilor britanici, care arată că Marea Britanie este „departe” de a fi pregătită să se apere pe sine și pe aliații săi în scenariul unui atac militar.

De asemenea, raportul a mai constatat și faptul că Marea Britanie nu își îndeplinește obligațiile față de NATO și este „departe de poziția de lider pe care o revendică”.

Ce vor produce fabricile

În luna iunie a acestui an, secretarul britanic al apărării anunța planuri de a aduce Marea Britanie la „starea de pregătire pentru război”, inclusiv 1,5 miliarde de lire sterline pentru a sprijini construcția de noi fabrici de muniții, care vor fi construite de contractori privați.

Fabricile vor produce muniții, propulsori, explozivi și articole pirotehnice pentru armata britanică și vor oferi sprijin Ucrainei și se preconizează crearea a cel puțin 1.000 de noi locuri de muncă.

De asemenea, anunțul care urmează a fi făcut miercuri va include și informații despre două noi fabrici de drone, care se vor deschide săptămâna aceasta în sud-vestul Angliei, ca parte a acordurilor de creștere a apărării susținute de 250 de milioane de lire sterline.