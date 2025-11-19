Marea Britanie avertizează Rusia că este pregătită să răspundă oricărei incursiuni în apele sale

Regatul Unit a avertizat Rusia că este pregătit să răspundă oricărei incursiuni în apele sale, după detectarea navei de informații Yantar în apropierea graniței maritime britanice.

Ministrul Apărării, John Healey, a declarat că nava rusească a îndreptat lasere către piloții aeronavelor britanice care îi monitorizau activitatea, acuzând Moscova că desfășoară operațiuni menite să pună în pericol infrastructura submarină.

„Mesajul meu pentru Rusia și pentru Putin este acesta: Vă vedem. Știm ce faceți. Iar dacă Yantar se deplasează spre sud în această săptămână, suntem pregătiți”, a spus Healey în cadrul unui briefing la Londra.

Oficialul britanic a precizat că nu este prima dată când nava Yantar testează reacția Marii Britanii.

Anul trecut, după un avertisment similar, nava s-a retras către Marea Mediterană, scrie AP.

În ianuarie, când Yantar a traversat Canalul Mânecii, a fost escortată de fregata HMS Somerset, navă dedicată apărării apelor britanice.