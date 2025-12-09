Amenințarea rusă în Atlantic, Șeful Marinei Regale avertizează că Marea Britanie riscă să piardă controlul strategic

În cadrul Conferinței Internaționale privind Puterea Maritimă, oficialul a transmis unul dintre cele mai dure semnale de alarmă din ultimii ani, subliniind că „amenințarea rusă în Atlantic” se intensifică rapid, iar Regatul Unit riscă să rămână în urmă, scrie The Times.

Jenkins a afirmat că activitatea ostilă desfășurată de Rusia în adâncuri reprezintă „cea mai mare preocupare” a sa, în special în contextul creșterii cu 30% a incursiunilor rusești în apele britanice doar în ultimii doi ani. Printre acestea se numără și prezența navei de spionaj Yantar, suspectată că monitorizează cablurile subacvatice și care, potrivit militarilor britanici, a folosit lasere îndreptate către piloți ai Forțelor Aeriene în timpul ultimei sale intrări în apele britanice.

Marina Regală are nevoie de modernizare rapidă

„Avantajul pe care l-am avut în Atlantic de la sfârșitul Războiului Rece este în pericol. Rezistăm, dar nu pentru mult timp”, a declarat Sir Gwyn Jenkins.

El a subliniat că Rusia investește miliarde în flota sa nordică și în operațiuni subacvatice, în timp ce capacitățile maritime britanice sunt afectate de indisponibilitatea submarinelor și de un deficit persistent de personal.

Situația flotei britanice rămâne îngrijorătoare: niciun submarin de atac din clasa Astute nu se află în prezent pe mare, iar submarinele nucleare din clasa Vanguard sunt nevoite să rămână în operare mult peste limitele obișnuite din cauza lipsei de alternative.

Marea Britanie introduce noi tehnologii subacvatice

Ca răspuns, Marina britanică accelerează modernizarea și dezvoltarea tehnologiilor autonome. Programul „Atlantic Bastion”, ce va include senzori subacvatici autonomi, este considerat esențial pentru detectarea activităților ostile invizibile publicului. De asemenea, planoarele subacvatice autonome vor juca un rol central în identificarea submarinelor rusești.

În paralel, comandantul Marinei Regale a anunțat o reformă majoră a sistemului de instruire a ofițerilor superiori, după mai multe scandaluri care au afectat imaginea instituției în ultimii ani. Jenkins a subliniat necesitatea unor lideri capabili „să ducă războaie și să-și inspire oamenii”, într-un context geopolitic din ce în ce mai tensionat.