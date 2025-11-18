Marea Britanie cere creșterea urgentă a ajutorului umanitar pentru Gaza

Guvernul britanic a cerut marți o mobilizare internațională urgentă pentru a crește ajutorul umanitar destinat Fâșiei Gaza, la scurt timp după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția susținută de Statele Unite privind implementarea planului de pace în 20 de puncte, scrie agenția Wafa.

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat că comunitatea internațională are obligația de a transforma acest plan într-un acord care să ducă la o pace durabilă și justă.

Ea a subliniat că rezoluția beneficiază de sprijin extins din partea statelor arabe și islamice și oferă cadrul legal necesar pentru desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, prevăzută în inițiativa administrației Trump.

Cooper a cerut deschiderea tuturor punctelor de trecere către Gaza, eliminarea restricțiilor și livrarea rapidă a ajutorului necesar populației.

Șefa diplomației britanice a reiterat sprijinul Marii Britanii pentru soluția celor două state și pentru protejarea civililor.

La New York, reprezentantul britanic la ONU, James Kariuki, a afirmat că Londra va continua să lucreze pentru o desfășurare rapidă a forței internaționale de stabilizare și pentru susținerea încetării focului.

El a menționat că toate măsurile trebuie să respecte dreptul internațional, suveranitatea palestiniană și unitatea teritorială dintre Gaza și Cisiordania.