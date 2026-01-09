Prințul moștenitor al Iranului îi cere lui Donald Trump să intervină în sprijinul protestatarilor

Într-un mesaj publicat pe platforma X, prințul moștenitor al Iranului a atras atenția asupra protestelor din Iran, dar și asupra măsurile de reprimare a acestora de către autoritățile islamice.

„Noaptea trecută ați văzut milioane de iranieni curajoși pe străzi înfruntând gloanțe reale. Astăzi, ei se confruntă nu doar cu gloanțe, ci cu o pană totală de comunicații. Fără internet. Fără linii telefonice fixe. Ali Khamenei (n.r. – liderul suprem din Iran), temându-se de sfârșitul regimului său criminal, i-a amenințat pe oamenii de pe străzi cu o represiune brutală. Și vrea să folosească această pană de curent pentru a-i ucide pe acești tineri”, se arată în mesajul publicat de Reza Pahlavi.

Liderul iranian a menționat și amenințările liderului de la Casa Albă privind reprimarea brutală a protestelor. „Amenințarea voastră la adresa acestui regim criminal i-a ținut la distanță și pe bandiții regimului. Dar timpul este esențial. Oamenii vor fi din nou în stradă”.

„Ai dovedit și știu că ești un om al păcii și un om de cuvânt. Te rog să fii pregătit să intervii pentru a ajuta poporul Iranului”, se arată în încheierea mesajului.

La începutul săptămânii, Trump afirma: „Urmărim acest lucru cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”.

Protestele din Iran au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în peste 300 de locații din întreaga țară, reflectând nemulțumiri economice și critici mai largi la adresa regimului clerical. Autoritățile de securitate au răspuns prin reprimări dure, inclusiv cu gaze lacrimogene și muniție.