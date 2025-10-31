Cinci pompieri au fost răniţi după ce autospeciala ISU s-a răsturnat pe DEx12, în Argeş

Din verificările preliminare făcute de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Argeş s-a stabilit că un cadru ISU Olt, şofer al autospecialei, care circula în regim prioritar către locul producerii unui eveniment rutier de pe raza judeţului Olt, având sensul de deplasare Piteşti spre Slatina, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma evenimentului au suferit leziuni atât conducătorul autospecialei, cât şi ceilalţi patru ocupanţi, cu vârste între 20 şi 48 de ani, toţi din cadrul ISU Olt.

Cei cinci ocupanţi ai autospecialei au fost transportaţi la o unitate medicală din judeţul Argeş pentru investigaţii medicale.

Şoferul autospecialei a fost testat cu aparatul etilotest la faţa locului, rezultând că nu a consumat alcool.

Va fi întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.