Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, vine din din nou în fața instanței, în dosarul în care este cercetată pentru rănirea unui motociclist în urma unui accident rutier. De această dată, Monica Macovei cere instanței încetarea obligativității de a presta muncă în folosul comunității.
Luiza Moldovan
17 mart. 2026, 11:09, Social

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, cere marți în instanță încetarea obligației de a presta muncă de 60 de zile în folosul comunității.

Monica Macovei este așteptată în instanță marți la ora 12 în dosarul cu indicativul 7355/254/2025, potrivit Portalului Instanțelor de Judecată.

Reamintim, în 2024 Monica Macovei a fost implicată într-un accident rutier în județul Constanța în care a rănit un motociclist după ce intrase pe contrasens (spun probele poliției).

Monica Macovei a susținut tot timpul că nu este vinovată pentru producerea accidentului

Monica Macovei spune, însă, că nu intrase pe contrasens, în timp ce conducea de la 2 Mai la Mangalia, ci că motociclistul a intrat „în plin” în mașina ei.

Ea spune că nu a pierdut controlul volanului nicio secundă.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, din accident a rezultat rănirea gravă a motociclistului, care a avut nevoie de peste 100 de zile de spitalizare.

Monica Macovei a fost condamnată în primă instanță la șase luni de închisoare cu suspendare, frecventarea unor programe de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Condamnarea Monicăi Macovei a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani, după cum reiese din minuta Judecătoriei Mangalia, prima instanță din caz.

Obligațiile MOnicăi Macovei

Judecătoria Mangalia a mai decis că, pe durata termenului de supraveghere, aceasta are obligația să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței, să anunțe orice deplasare care depășește cinci zile, să anunțe autoritățile în legătură cu schimbarea locului de muncă, să furnizeze informații și documente care să permită controlul mijloacelor sale de existență.

Cine este Monica Macovei

Monica Macovei a fost ministru al Justiției între 2004 și 2007. Este arhitecta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și inițiatoarea procesului de asigurare a independenței judecătorilor și a procurorilor de caz.

Printre altele, Monica Macovei a introdus distribuția aleatorie a dosarelor și ideea de promovare profesională doar pe bază de concurs.

