Scandal în Rahova. Bărbat ridicat de jandarmi după ce a forțat intrarea în zona delimitată

Un bărbat a fost ridicat de jandarmi și a fost dus la secția de Poliție după ce a forțat intrarea în zona delimitată de autorități în jurul blocului distrus de explozia din Rahova.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române a avertizat că toți „cei care încearcă să instige” vor fi pedepsiți.

„Asemenea comportamente nu vor fi tolerate (…) respectarea legii este o dovadă de responsabilitate”, a declarat Marius Militaru la Antena 3 CNN.

Reprezentantul Jandarmeriei a explicat că accesul în zonă a fost restricționat pentru a proteja viața și a permite echipelor să intervină.

A încercat să intre în mod repetat

Totuși, bărbatul a refuzat să respecte indicațiile jandarmilor și a încercat să intre în zona delimitată de autorități.

„Persoana a fost informată de colegii mei, dar a încercat în mod repetat să intre în zona delimitată (…) Bărbatul a fost extras din grup și dus la secția de poliție mesajul nostru este ferm: legea va fi aplicată”, a precizat Marius Militaru.

La fața locului se află mai multe persoane, cunoscute de pe rețelele de socializare, despre care se crede că nu au legătură cu incidentul și au venit doar să provoace tensiune.