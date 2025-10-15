Peste 200.000 de oameni au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva

Conform cifrelor oficiale, peste 206.000 au trecut prin fața raclei.

Jandarmeria anunță că, în perioada 08-15 octombrie 2024, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a adus la Iași sute de mii de credincioși din toată țara și din străinătate, veniți să se roage la moaștele Ocrotitoarei Moldovei și să participe la procesiunea „Calea Sfinților”, la Sfânta Liturghie Arhierească și la slujbele religioase organizate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Manifestările s-au desfășurat în condiții de siguranță, fără a fi înregistrate incidente deosebite. Totuși au fost aplicate 213 sancțiuni contravenționale

Pe parcursul celor opt zile de pelerinaj, sute de mii de oameni au format un șir neîntrerupt care, în anumite momente, a atins chiar patru kilometri, iar timpul de așteptare pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a depășit, în anumite momente, 15 ore, mai anunță Jandarmeria.

O atenție deosebită a fost acordată acordării primului ajutor.

„Personalul medical aflat la postul avansat de intervenție, format din echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Iași și ale UPU-SMURD Iași, a intervenit în 551 de cazuri medicale diverse, dureri precordiale, dureri abdominale, cefalee, stări lipotimice, traumatisme ușoare, infecții urinare, episoade de hipertensiune, atacuri de panică, crize de lumbago, gastrite, episoade Covid-19 sau accidente vasculare. Din aceste situații, 42 de persoane au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate”, precizează jandarmii.