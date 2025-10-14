Aproape 30 de pelerini au avut nevoie de îngrijire la Punctul medical de la Sfânta Parascheva

În intervalul 07:00-19:00, au fost evaluați opt pacienți în Punctul Medical Avansat, dintre care trei au fost transportați la spital, conform dr. Diana Cimpoeșu de la UPU Sf. Spiridon Iași.

Un bărbat de 72 de ani a fost dirijat la Institutul de Boli Cardiovasculare pentru angină pectorală de efort, având în antecedente o disecție de aortă operată în mai 2025.

Un bărbat de 47 de ani a fost transportat la UPU Sf. Spiridon pentru intoxicație acută cu alcool, iar un copil de cinci ani a fost dus la Spitalul Sf. Maria pentru sindrom emetizant.

În intervalul 19:00-07:00, la Punctul Medical Avansat au fost asistați 19 pacienți, dintre care patru au fost transportați la spital de către echipajele de Terapie Intensivă Mobilă și ambulanță.

Un bărbat de 63 de ani cu suspiciune de sindrom coronarian acut și puseu hipertensiv a fost transportat de echipajul TIM la UPU Sf. Spiridon.

Un bărbat de 50 de ani care a suferit o criză epileptică a fost transportat de ambulanță la UPU Neurochirurgie.

O femeie de 42 de ani cu puseu hipertensiv rezistent la tratament a fost transportată de ambulanță la UPU Sf. Spiridon, iar o tânără de 13 ani cu gastropareză diabetică și diabet zaharat tip I a fost transportată la UPU Sf. Maria.

Mii de credincioși au trecut în aceste zile pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, pentru a se închina și a cere ajutor.