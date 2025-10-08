Sărbătoare la Iași: Manifestările dedicate Sfintei Parascheva și Sfântului Grigorie Palama au început

Procesiunea solemnă a fost condusă de Episcopul vicar Nichifor Botoşăneanul al Arhiepiscopiei Iaşilor şi a fost precedată de săvârşirea Acatistului Sfintei Parascheva.

Programul liturgic al zilei continuă cu Slujba Aghesmei, Miezonoptica, Utrenia şi Sfânta Liturghie, săvârşite în catedrală.

Din data de 11 octombrie, alături de moaştele Sfintei Parascheva vor fi aşezate şi cele ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse de la Tesalonic.

Credincioşii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iaşi sunt rugaţi să ţină cont în permanenţă de prognoza meteo, de recomandările autorităţilor şi să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului, este îndemnul organizatorilor.

Arhiepiscopia Iaşilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie. De asemenea, pe portalul doxologia.ro şi site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe acelaşi traseu bine-cunoscut.