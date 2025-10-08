Un nou manager interimar a fost desemnat la spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași

Anunțul a fost dat miercuri de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. „Am desemnat-o pe doamna doctor Veronica Leonte în funcția de manager interimar al Spitalului pentru Copii Sfânta Maria”.

Veronica Leonte este licențiată în Medicină, dar și Drept. Potrivit declarației de avere publicată pe site-ul CAS, aceasta a ocupat și funcția de consilier superior în cadrul Casei Județene de Sănătate din Iași.

„Și-a dedicat mare parte din activitatea profesională securității medicale și controlului protocoalelor. Experiența sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuții legate de verificarea respectării legislației în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât și al spitalelor. În prezent, este medic în cadrul Comp. de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” Iași, cu atribuții în cadrul Managementului calității, în special în respectarea protocoalelor și procedurilor în cadrul spitalului.

De asemenea, are competențe în Managementul serviciilor de sănătate și Competențe în Medicina Muncii .

Obiectivul nostru imediat este consolidarea procedurilor și asigurarea respectării protocoalelor, în beneficiul siguranței pacienților”, a precizat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Marți, fostul manager interimar al spitalului, Radu Constantin Luca, și-a dat demisia din funcția de conducere. Demisia vine la o săptămână după ce acesta își preluase funcția.