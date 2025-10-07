Managerul Spitalului de Copii din Iași demisionează după doar câteva zile de când fusese numit în funcție

Medicul Radu Constantin Luca, numit recent manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și-a prezentat demisia la o săptămână după ce a preluat funcția.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a confirmat demisia, însă motivele acesteia nu au fost făcute publice.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat președintele CJ Iași, Costel Alexe.

Între timp, situația la Spitalul „Sf. Maria” din Iași rămâne la fel de gravă, după ce șapte copii au murit din cauza bacteriei Serratia marcescens.

Bacteria a fost identificată și la un bebeluș născut prematur într-un spital din Suceava. Ministrul Sănătății a cerut clarificări Direcției de Sănătate Publică din județ.

La Iași, autoritățile nu au raportat corect cazurile de Serratia, iar ancheta epidemiologică nu a respectat normele legale. Șefa Secției de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale nu a putut preciza când și de unde au fost prelevate testele după apariția primului caz.

Ministerul Sănătății semnalează și probleme legate de numirea conducerii. Doctorița care coordonează secția ATI ar fi fost numită fără respectarea prevederilor legale, deoarece nu este cadru universitar și nu ar trebui să conducă o secție clinică, a spus Alexandru Rogobete.