Dezvăluire Europa Liberă: Spitalul din Iași în care au murit 7 copii a primit bani prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale

Conform unui material publicat de Europa Liberă România, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, locul unde șapte copii au murit după infectarea cu bacteria Serratia marcescens, a primit prin PNRR cinci milioane de euro pentru dotări menite să reducă infecțiile nosocomiale.

Articolul explică faptul că Programul „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, finanțat prin PNRR, s-a încheiat în 2024 și a avut un buget național de 150 de milioane de euro.

Fondurile din acest program au fost alocate pentru aparatură și investiții în spitale, cu scopul de a limita răspândirea bacteriilor periculoase.

Printre beneficiari s-a numărat și Spitalul „Sf. Maria” din Iași, cel mai mare spital pediatric din Moldova. Instituția a primit 25,8 milioane de lei, adică aproximativ cinci milioane de euro.

Din acești bani s-au cumpărat aparate de ultimă generație și s-a deschis un laborator nou de microbiologie.

De asemenea, clădirea spitalului fusese complet reabilitată între 2019 și 2023, cu investiții de peste 130 de milioane de lei, majoritatea provenind din fonduri europene.

Achizițiile făcute din fondurile PNRR

Spitalul a organizat patru licitații pentru dotări medicale. Contractele s-au finalizat în 2024, dar o parte dintre echipamente au ajuns în spital abia în 2025.

Printre achiziții se numără:

un sistem automat de determinare a concentrației minime inhibitorii pentru fungi, cu inoculare automată și reactivi incluși, evaluat la aproape 100.000 de euro

un sistem digital pentru monitorizarea igienei mâinilor, cu valoare de 600.000 de lei, care conține un aparat cu lampă UV pentru verificarea dezinfectării corecte

„Este un dispozitiv special pentru mâini, după ce se dau cu o soluție, mâinile se pun în dispozitiv și se vede dacă mai sunt bacterii. Fiecare aparat are intrucțiuni de folosire”, a explicat Marinela Frunză de la compania B Braun, furnizorul echipamentului.

Tot prin acest program, spitalul a cumpărat un laborator complet de microbiologie, evaluat la aproape 7 milioane de lei, și un sistem informatic pentru digitalizarea a 44 de posturi ATI, achiziție de aproximativ două milioane de euro.

Pentru context la acest caz, șase copii internați la secția de Reanimare a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit recent, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia, a scris 7iasi.ro.

De asemenea, un alt copil a murit ulterior la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Potrivit unor surse medicale, și el era infectat cu aceeași bacterie.

Conducerea Spitalului „Grigore Alexandrescu” a confirmat că bebelușul a fost transferat de la aceeași unitate medicală din Iași.

În urma scandalului, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a demis-o pe managera spitalului, Cătălina Ionescu. Ea a rămas însă director medical, funcție obținută prin concurs înainte de numirea ca manager.

Poliția a deschis apoi o anchetă penală pentru acest caz. Spitalul a primit o amendă de 50.000 de lei, iar epidemiologul și un medic ATI câte 10.000 de lei.