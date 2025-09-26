Ministerul Sănătăţii declanşează anchetă după decesul a şase copii în Iaşi

„Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investiţiilor majore făcute în spitale şi în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil. Toţi cei responsabili vor răspunde: vor fi sancţionaţi administrativ, fără excepţie. Cine nu şi-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-un comunicat.

El a subliniat că raportările tardive nu vor fi tolerate: „Resemnarea în faţa infecţiilor nosocomiale nu este o opţiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranţa că „dispare de la sine” — nu sunt erori: sunt complicitate”.

Rogobete a mai spus că există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate

„Protocoalele pentru limitarea infecţiilor nu sunt opţionale. Ele trebuie respectate cu stricteţe — de la medic, la asistentă, la infirmieră şi până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea „merge şi aşa”. NU, nu mai merge şi aşa! Cine consideră că regulile sunt opţionale a greşit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume”, a mai scris ministrul.

Rogobete a anunţat că se va deplasa personal la Iaşi pentru a asigura transparenţa anchetei.

„Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei — pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni – NU MAI ”MERGE ŞI ASA”! Echipa este totul. Dar responsabilitatea este individuală — şi va fi aplicată”, a încheiat ministrul.