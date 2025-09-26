Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital

IPJ Iaşi a transmis că, până în prezent, nu a fost primită nicio sesizare cu privire la situaţia de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria”, unde au murit şase copii.

„Ca urmare a unui articol de presă apărut în mass media, în cuprinsul căruia se face referire la faptul că la o unitate medicală din municipiul Iaşi ar fi decedat mai mulţi copii, facem precizarea că, până la acest moment, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi nu au fost înregistrate sesizări în acest sens”, se arată într-un comunicat al IPJ Iaşi.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi au anunţat că s-au sesizat din oficiu, iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unităţii de parchet competente.