Există sau nu există Moș Crăciun? Cum pot răspunde părinții la această întrebare a copiilor

Stéphane Clerget, psiholog pentru copii, a dezvăluit, într-un interviu pentru Le Figaro, cum pot părinții să păstreze cât mai mult timp magia existenței lui Moș Crăciun, în condițiile în care, de la o anumită vârstă, cei mici încep să se îndoiască că personajul ar fi unul real.

În jurul vârstei de 5-6 ani, copiii se întreabă dacă Moș Crăciun, bătrânul îmbrăcat în roșu, cu barbă lungă și albă, care împarte cadouri celor cuminți din întreaga lume, există. Îndoiala în rândul celor mici se naște și din faptul că încep discuțiile între ei la școală, de exemplu.

„Vârsta rațiunii este în continuă schimbare, dar rămâne întotdeauna între 5 și 6 ani. Această medie tinde să „se întinerească”, deoarece copiii obțin informații unii de la alții în curtea școlii. Uneori, însă, se întâmplă ca unele familii să dorească să păstreze magia Crăciunului și, prin urmare, să-i facă pe cei mai mici să creadă în existența personajului până la vârsta de 8 sau chiar 9 ani”, a spus psihologul pentru sursa citată.

Cum abordezi, ca părinte, momentul în care copilul te întreabă dacă Moș Crăciun există sau nu

Psihologul subliniază că în momentul în care îi spui că Moș Crăciun există, dar copilul a auzit în altă parte că nu e adevărat, se poate naște un sentiment de furie. Copiii vor ajunge să perceapă acest adevăr mai degrabă ca o minciună spusă de părinți – pentru a păstra acea magie a Crăciunului -, și nu ca pe distrugerea unui mit.

Așadar, cum le spunem copiilor, cu delicatețe, că Moș Crăciun nu există? Psihologul oferă o abordare inedită.

„Copilul trebuie să realizeze singur că acesta este doar un mit. Dacă începe să bănuiască ceva și te întreabă, spune-i pur și simplu că Moș Crăciun există pentru cei care cred în el. „Și tu, crezi în el?” Problema trebuie abordată evocând o credință, mai degrabă decât un adevăr absolut”, a spus psihologul Stéphane Clerget pentru Le Figaro.