Spitalul „Sf. Maria” din Iași confirmă focarul de infecție cu Serratia. Explicația conducerii spitalului în legătură cu decesul celor șase copii

Conducerea spitalului a transmis printr-un comunicat de presă că, după apariția a trei cazuri, focarul a fost raportat și s-au luat măsuri imediate: oprirea internărilor în corpul A, declanșarea anchetei epidemiologice alături de DSP Iași, recoltarea de probe de laborator și aplicarea unor măsuri suplimentare de igienă și dezinfecție.

De asemenea, accesul în corpul A al ATI a fost restricționat, programul de vizită a fost redus, iar montarea cateterelor venoase centrale se face doar în blocul operator, până la închiderea oficială a focarului. Spitalul susține că personalul medical a fost instruit suplimentar pentru prevenirea și controlul infecțiilor.

Potrivit spitalului, din cele 9 cazuri confirmate, trei au avut evoluție favorabilă, însă șase copii au murit. Instituția și-a reafirmat angajamentul de a menține siguranța pacienților și de a limita răspândirea infecțiilor nosocomiale.

Redăm integral comunicatul transmis de conducerea spitalului:

În cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a fost identificat în ATI corp A un focar de infecție cu Serratia marcescens, focar constituit din 9 cazuri.

Serratia marcescens este un agent patogen oportunist prezent în medii umede care poate determina infecții nozocomiale la pacienții imunocompromiși, de la infecții respiratorii, urinare până la stări septice cu evoluție fulminantă. Germenele identificat ca răspunzător al cazurilor din focar este un germene sensibil la antibiotice.

Toți pacienții din focar sunt cu afecțiuni severe (boli cronice, genetice, malformații, oncologice), imunocompromiși, vârstă mică, cu factori de risc asociați și anume: prematuritate, spitalizare prelungită, necesar de terapie intensivă de susținere.

Măsuri întreprinse:

La momentul cumulului de 3 cazuri s-a declarat focar și nu s-au mai internat pacienți noi în corpul A/ATI.

A fost declanșată ancheta epidemiologică în colaborare cu autoritățile competente.

S-au recoltat, eșalonat, de către personalul SPIAAM probe de laborator de la pacienți, personal și din mediul spitalicesc (echipamente, suprafețe, soluții utilizate, sterilități); probele se lucrează pe medii de culturi microbiologice, în cadrul laboratorului unității sanitare dar și în laboratorul DSP Iași.

S-au instituit măsuri suplimentare de igienă și dezinfectie.

Montarea cateterelor venoase centrale se va realiza în cadrul Blocului Operator, până la redeschiderea corpului A.

Sala de catetere a secției ATI nu va mai fi utilizată până la declararea focarului ca fiind închis.

Cazurile de urgență majoră vor fi internate în ATI corp B.

Modificarea programului de vizită pentru toată secția ATI (corp A și corp B), cu reducerea la 15 min dimineața și 15 min seara.

La intrarea în salon, personalul medical și auxiliar se va echipa cu echipament de protecție (halat, bonetă, mască, acoperitori papuci), va respecta măsurile privind igiena mâinilor și va utiliza mănuși sterile în cazul în care este necesară efectuarea oricărei manevre la pacient.

Zilnic, se realizează ședințe la intrarea în tură, cu tot personalul prezent în secția ATI, privind organizarea internă a secției și respectarea măsurilor de igienă și curățenie.

În acest moment, accesul în corp A/ATI este restricționat, iar pacienții sunt monitorizați atent.

Personalul medical a fost instruit suplimentar privind măsurile de prevenire și control al infecțiilor.

Din cele 9 cazuri confirmate cu infecție cu Serratia marcescens, 3 au evoluat favorabil în ceea ce privește infecția, dar au fost înregistrate 6 decese.

Reiterăm angajamentul instituțiilor medicale și de sănătate publică de a asigura un mediu sigur pentru toți pacienții și de a acționa cu promptitudine pentru limitarea răspândirii infecțiilor.

Purtător de cuvânt: dr. Ionescu Cătălina