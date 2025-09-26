Spitalul „Sf. Maria” din Iași confirmă focarul de infecție cu Serratia. Explicația conducerii spitalului în legătură cu decesul celor șase copii

Conducerea spitalului a transmis printr-un comunicat de presă că, după apariția a trei cazuri, focarul a fost raportat și s-au luat măsuri imediate: oprirea internărilor în corpul A, declanșarea anchetei epidemiologice alături de DSP Iași, recoltarea de probe de laborator și aplicarea unor măsuri suplimentare de igienă și dezinfecție.
De asemenea, accesul în corpul A al ATI a fost restricționat, programul de vizită a fost redus, iar montarea cateterelor venoase centrale se face doar în blocul operator, până la închiderea oficială a focarului. Spitalul susține că personalul medical a fost instruit suplimentar pentru prevenirea și controlul infecțiilor.
Potrivit spitalului, din cele 9 cazuri confirmate, trei au avut evoluție favorabilă, însă șase copii au murit. Instituția și-a reafirmat angajamentul de a menține siguranța pacienților și de a limita răspândirea infecțiilor nosocomiale.
Redăm integral comunicatul transmis de conducerea spitalului:
În cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a fost identificat în ATI corp A un focar de infecție cu Serratia marcescens, focar constituit din 9 cazuri.
Serratia marcescens este un agent patogen oportunist prezent în medii umede care poate determina infecții nozocomiale la pacienții imunocompromiși, de la infecții respiratorii, urinare până la stări septice cu evoluție fulminantă. Germenele identificat ca răspunzător al cazurilor din focar este un germene sensibil la antibiotice.
Toți pacienții din focar sunt cu afecțiuni severe (boli cronice, genetice, malformații, oncologice), imunocompromiși, vârstă mică, cu factori de risc asociați și anume: prematuritate, spitalizare prelungită, necesar de terapie intensivă de susținere.
Din cele 9 cazuri confirmate cu infecție cu Serratia marcescens, 3 au evoluat favorabil în ceea ce privește infecția, dar au fost înregistrate 6 decese.
Reiterăm angajamentul instituțiilor medicale și de sănătate publică de a asigura un mediu sigur pentru toți pacienții și de a acționa cu promptitudine pentru limitarea răspândirii infecțiilor.
Purtător de cuvânt: dr. Ionescu Cătălina