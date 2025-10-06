Petiție online pentru strângerea de semnături în cazul Spitalul „Sf. Maria” din Iași / Asociația pentru Pace cere tragerea la răspundere a vinovaților pentru moartea celor 7 copii

Apele sunt departe să se liniștească la spitalul „Sf. Maria” din Iași, acolo unde 7 copii au murit din cauza unor infecții contractate în timpul internării.

Acum, „Asociația pentru Pace” strânge semnături în care cere Ministerului Sănătății și altor entități abilitate să ia măsuri ferme pentru protejarea copiilor internați, să tragă la răspundere persoanele vinovate de tragedie, „indiferent de funcția deținută”, să reformeze managementul spitalului și „să garanteze respectarea normelor medicale și legale”.

„Viața copiilor nu poate fi negociată”

O petiție de acest tip este publicată pe platforma petitieonline.com, sub titlul „Salvați copiii din Spitalul „Sf. Maria” din Iași – Vrem adevărul și măsuri urgente!”.

„Noi, semnatarii acestei petiții, suntem profund îngrijorați de tragediile recent petrecute la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, unde cel puțin șapte copii și-au pierdut viața, iar alții se află în stare gravă la secția ATI”, se arată în textul petiției.

„Solicităm autorităților responsabile – Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Iași și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași – să acționeze imediat prin:

Anchete transparente și publicarea rapoartelor oficiale privind cauzele deceselor; Luarea de măsuri ferme pentru protejarea copiilor internați și eliminarea riscurilor de infecții nosocomiale; Tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, indiferent de funcția deținută; Reformarea managementului spitalului și garantarea respectării normelor medicale și legale. Viața copiilor nu poate fi negociată, iar moartea lor nu trebuie să rămână nepedepsită.

Cerem dreptate și acțiune imediată!”, se mai arată în textul petiției.

Informații de context

România se află încă sub imperiul sentimentului de revoltă față de tragedia de la spitalul „Sf. Maria” din Iași, acolo unde nici protocolul în caz de infecții, nici măsurile urgente care ar fi trebuit luate imediat nu au fost aplicate.

Primul caz de infecție cu bacteria Serratia Marcsescens a fost identificat la 7 septembrie, pe 16 septembrie au fost raortate alte trei cazuri, iar secția a fost închisă abia pe 24 septembrie. Între timp, au mai avut loc internări, iar părinții pacienților nu au fost informați cu privire la infecția care există în secție.

Demisii pe bandă rulantă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a demis conducerea DSP Iași și i-a cerut președintelui Consiliului Județean Iași, sub a cărui autoritate se află spitalul să o demită pe managerul interimar, dr. Cătălina Ionescu.

De asemenea, după demiterea managerului Cătălina Ionescu, noul manager, Radu Constantin Luca, a anunțat că le va demite din funcții pe dr. Carmen Popescu, medic coordonator al Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale și pe șefa Secției ATI, dr. Oana Puiu.