Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi: Noul manager anunţă schimbări în conducere

Potrivit oficialului medical, vor fi înlocuiţi din funcţii şeful interimar al secţiei clinice ATI şi şeful Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM), funcţii ocupate fără concurs.

Alte măsuri vor fi analizate după primirea raportului oficial de la minister.

Dr. Radu Constantin Luca arată că protecţia pacienţilor constituie ţinta principală în această etapă şi sunt făcute toate demersurile pentru garantarea unui mediu sigur, atât prin dotări, cât şi prin personal calificat.

Managerul interimar a subliniat că unitatea medicală abordează cu seriozitate problema generată de infecţia cu Serratia marcescens şi că procedurile de remediere vor fi iniţiate pe baza documentului oficial care va cuprinde măsurile şi recomandările echipei de control.