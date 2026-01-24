Radu Miruță, la Iași: „România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei”

În fața oficialilor, a reprezentanților Bisericii și a ieșenilor prezenți în piață, acesta a subliniat că semnificația Unirii depășește dimensiunea istorică și rămâne un reper pentru prezent.

În discursul său, ministrul a făcut o paralelă între contextul dificil în care s-a realizat Unirea, în urmă cu 167 de ani, și provocările cu care se confruntă România de astăzi.

„Românii au considerat atunci că România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei”, a afirmat Radu Miruță, adăugând că și în prezent societatea se află „într-o vreme a încercărilor”, în care oamenii resimt nesiguranță economică, presiunea facturilor și grija pentru ziua de mâine.

El a atras atenția asupra faptului că statul trebuie să-și recapete capacitatea de a inspira încredere și solidaritate, avertizând că „România nu duce lipsă nici de oameni harnici, nici de oameni deștepți, ci de oameni care să creadă în unitate”.

Radu Miruță a vorbit și despre rolul apărării naționale, pe care nu l-a redus la dimensiunea militară sau tehnică, ci l-a extins la nivelul societății.

Potrivit acestuia, securitatea înseamnă „încredere, profesionalism, credință și solidaritate”, precum și o societate care nu își abandonează cetățenii.

În final, ministrul a transmis un mesaj cu tentă morală, afirmând că România „nu se repară prin vorbe mari”, ci prin munca de zi cu zi și respectul pentru cei care muncesc, concluzionând că viitorul țării depinde de capacitatea de a nu pierde „busola morală”.