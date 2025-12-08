Scandalul microbuzelor electrice. Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene”, a spus Pîslaru.

Măsurile au fost luate ca urmare a constatării unor probleme grave în utilizarea fondurilor europene. Apelul de proiecte a fost menit să sprijine comunitățile locale și să ofere copiilor din mediul rural un transport modern.

„Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni. Din păcate, analiza documentațiilor transmise de consiliile județene arată că modul de implementare a fost neuniform și lipsit de o coordonare centralizată”.

În loc de un sistem integrat, s-a optat pentru descentralizare, ajungându-se la 74 de achiziții derulate individual de către 40 de județe.

„În locul unui sistem integrat, cu achiziții centralizate și standarde unitare, fiecare județ a derulat proceduri separate, stabilind propriile caiete de sarcini, valori estimate și condiții de livrare”.

Ministrul a precizat că, deși flexibilitatea locală era scopul, rezultatele au fost „reprobabile”, cea mai mare problemă fiind discrepanțele uriașe de preț pentru microbuze similare.

„Această descentralizare, deși justificată de dorința de flexibilitate locală, a generat efecte absolut reprobabile: diferențe semnificative de preț între microbuze similare și lipsa unor justificări clare privind diferențele majore de cost”.

Mari diferențe de preț identificate

Au fost identificate diferențe de preț de la minimum 99.000 de euro până la maximum 263.000 de euro pentru același tip de microbuz electric (16+1 locuri).

„Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziționat, în județe diferite, la valori semnificativ variabile — între un minim de 99.000 euro și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele. Diferența semnificativă de preț pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înțelegere între firme (preț de cartel), prețul nereprezentând o imagine reală a prețurilor practicate pe piață”.

Aceste practici generează un potențial prejudiciu bugetar. O altă neregulă semnalată este și neconcordanța între listele inițiale de localități beneficiare și cele care au primit efectiv microbuzele.

„Deoarece ofertele de preț nu sunt fundamentate, acestea generează un potențial prejudiciu bugetar, reprezentând un indiciu de achiziție ineficientă sau neconformă prin prisma obligativității de respectare a principiilor de legalitate, eficiență și economicitate în utilizarea optimă a alocării / cheltuirii bugetului aferent PNRR și a bugetului național aferent”.

„Nu ne permitem neglijență”

În final, ministrul a subliniat că MIPE nu are rolul de a judeca, ci de a sesiza instituțiile abilitate, având în vedere că banii europeni sunt bani publici.

„În lumina tuturor acestor aspecte, am dispus transmiterea tuturor constatărilor către instituțiile abilitate: Parchetul European, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu are rolul de procuror sau de judecător. Altfel spus, nu avem calitatea legală să dăm verdicte definitive ori să condamnăm potențiale încălcări ale legii. Când vorbim de bani publici, nu ne permitem neglijență, improvizație sau lipsă de rigoare și nu voi tolera niciodată asemenea situații”.

Ministrul Investițiilor a trimis Corpul de Control să verifice achizițiile de microbuze electrice încă din luna august. Suspiciunile de prețuri supraevaluate se referă la faptul că, în unele cazuri, microbuzele au fost achiziționate la un preț care ajunge să fie dublu.