Incendiul de la depozitul din Suceava, provocat de un scurtcircuit

Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, la un depozit de legume-fructe, din localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava.

A ars o hală multifuncțională, construită din chirpici, cu învelitoare din tablă, cu o prelungire din panouri tip „sandwich”, pe o suprafață totală de aproximativ 200 mp. Au mai ars diverse bunuri depozitate în interior.

Potrivit ISU Suceava, cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.

Incendiul este lichidat și se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. Au fost salvate un depozit de cauciucuri și un adăpost de animale.

Au intervenit pompierii militari și civili, cu șase autospeciale de stingere.