Şeful Jandarmeriei Brăila, anchetat de DNA, îşi reia funcţia

Ca urmare a ordonanţei emise, joi, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar care fusese instituită anterior asupra inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila. Colonelul Iulian Albăceanu fusese revocat din funcţie, odată cu luarea măsurii controlului judiciar.

Decizia procurorilor DNA a fost comunicată Inspectoratului General al Jandarmeriei care va emite un ordin de repunere în funcţie a comandantului Jandarmeriei Brăila.

„Această decizie a fost comunicată în mod oficial instituţiei noastre, iar în conformitate cu procedurile legale, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române va pune în aplicare măsurile care decurg din această hotărâre, inclusiv emiterea unui ordin prin care se va dispune repunerea în funcţie a ofiţerului”, a transmis IJJ Brăila.

Ofiţerul a fost suspendat din funcţia de şef al Jandarmeriei în urmă cu aproximativ trei luni, perioadă în care s-a aflat sub control judiciar.

DNA îl acuză pe şeful Jandarmeriei în funcţie că a controlat mai multe afaceri în diverse domenii, deşi legea îi interzicea acest lucru.

„În perioada 2021 – 2025, inculpatul Albăceanu Nicolae-Iulian, în calitate de cadru militar activ, cu grad de colonel, s-ar fi implicat în mod direct sau prin interpuşi, în administrarea (de facto) a două societăţi comerciale deţinute de persoane apropiate, prin gestionarea activelor societăţilor, prin operaţiuni bancare, respectiv prin încheierea de tranzacţii comerciale cu alte societăţi comerciale, în scopul obţinerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite”, potrivit DNA.

Chiar dacă DNA a revocat controlul judiciar, acuzaţiile împotriva colonelului Albăceanu, vor fi în continuare anchetate de procurori.