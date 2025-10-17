Blocul afectat de explozie ar putea fi reparat sau reconstruit cu bani de la Ministerul Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. De asemenea, clădirea ar putea fi reconstruită de la zero dacă expertiza va recomanda demolarea.

„Avem program de consolidare de risc seismic în care, în mod cert, această clădire ar putea fi eligibilă”, a explicat ministrul Dezvoltării, la Antena 3 CNN.

El a mai spus că dacă expertiza va spune că este necesară demolarea blocului, Ministerul Dezvoltării poate finanța o clădire nouă. Important este să avem o expertiză, a fost concluzia ministrului.

Explozia produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.