Cseke Attila, despre faptul că peste jumătate dintre orașele din țară nu mai îndeplinesc pragul legal de locuitori: Nu aș spune că este haos administrativ, este loc de mai bine

„Eu nu aș spune că este haos administrativ, a spune, în schimb, că este loc de mult mai bine pe plan administrativ, privind organizării administrative. Și aici auditul Curții de Conturi stabilește niște lucruri pe care noi le știm, unele informații date sunt furnizate de Ministerul Dezvoltării, Curții de Conturi”, a spus Cseke Attila, luni, la Antena 3 CNN.

„Ceea ce este important este acela că lucrăm la un set de măsuri, la un proiect legislativ care să însemne eficientizarea acestor criterii demografice, care nu sunt singurele criterii pentru a putea o unitate administrativ-teritorială să aibă un anumit rang, fie că e oraș, fie că e municipiu. Pentru că, într-adevăr, astăzi, în România, multe municipii nu îndeplinesc criteriul acesta demografic”, a continuat acesta.

Oficialul a precizat că statul nu a aplicat consecvent aceste criterii în ultimii 25 de ani, deși pragurile au fost modificate de mai multe ori: „România, până la urmă, în cei 25 de ani, nu a aplicat aceste criterii, inclusiv criteriul demografic, niciodată. Am avut inițial criterii demografice de 25 de mii de locuitori, l-am urcat în 2007 la 40 de mii la municipii și 5 mii, urcat la 10 mii, criteriul demografic la orașe și problema este aplicabilitatea și aplicarea acestor criterii”.

„Ceea ce este important, pe prima parte, unde auditul Curții de Conturi constată anumite lucruri, este important să se regândească alocarea resurselor financiară de la bugetul de stat către UAT-uri. Este o constatare expresă a auditului curții de conturi. Legea Finanțelor publică locale este o lege de aproape 20 de ani. Ea trebuie schimbată radical, pentru că și prin alocările pe care le face bugetul de stat intervin aceste ineficiențe. Respectiv, la programele de investiții trebuie continua ceea ce noi, la Ministerul Dezvoltării, am făcut pentru prima dată”, a conchis ministrul.