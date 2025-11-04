Coaliția a ajuns la un acord pe reforma administrației. Tăieri de 10% la stat și angajare a răspunderii

Coaliția de guvernare a ajuns marți la un acord privind reforma administrației publice. Surse politice au confirmat pentru MEDIAFAX că s-a decis reducerea cu 10% a posturilor ocupate din sistem, ceea ce înseamnă peste 13.000 de concedieri.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, urmează să prezinte săptămâna viitoare proiectele de lege în coaliție. Aceleași surse afirmă că atunci se va lua decizia finală, iar cel mai probabil reforma administrației publice va fi aprobată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

În ultimele săptămâni, coaliția a avut dificultăți în stabilirea unei forme comune. Varianta susținută de PSD, sprijinită de primari și de președinții de consilii județene, propunea autonomie locală: autoritățile să decidă singure unde se fac reducerile.

Aceștia au cerut o economie de personal de cel puțin 10% din fondul de salarii, prin restructurări, comasări de servicii sau blocarea posturilor vacante.

UDMR a venit, totuși, cu o altă abordare, prin care a cerut criterii bine definite. Forma promovată de partid prevedea eliminarea a zece la sută din posturile efectiv ocupate în administrație.

Pachetul privind reforma administrației locale trebuia inițial să facă parte dintr-un set mai amplu de măsuri. În ultimele luni, cele patru partide din coaliție nu au reușit să ajungă la o formă finală.

Blocaj pe tema pensiilor magistraților

Liderii coaliției nu au ajuns la un acord nici în privința pensiilor magistraților. Discuțiile au rămas incerte în continuare, iar problema continuă să fie una delicată între partenerii de guvernare.

Reforma pensiilor speciale este un angajament asumat prin PNRR și trebuie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie. În caz contrar, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro din fondurile europene.

Premierul României a declarat marți dimineață, după ședința Biroului Politic al PNL, că „susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale”.