Risc de prăbușire totală a blocului afectat de explozie. Anunțul lui Arafat

„Au venit aici cei de la Institutul de Stat în Construcții, și deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, referindu-se la blocul în care a avut loc explozia.

El a spus că blocul este evacuat total de pompieri.

„Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă și oamenii ies din blocurile celelalte pe ușile alternative din spatele blocurilor, iar zona va rămâne închisă până să ia decizia finală”, a mai spus Arafat.

El susține că nu se poate intra în bloc pentru recuperarea bunurilor „fiind considerat foarte periculos”: „Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv”.

Posibilă acumulare de gaze

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a declarat că explozia a fost cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaz.

„Cel mai probabil este cauza gazul, asta este cert, adică aproape nu putem să spunem că e altceva”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, vineri, după ce s-a produs o explozie în Sectorul 5 din București.

Acesta a mai spus în completare: „Sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne specialiștii în domeniul să vină cu exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”.

„Avem această informație, că au fost echipe de la gaz, că au fost aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe, asta urmează să declare poate cei de la Delgaz”, a mai spus oficiualul.