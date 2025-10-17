Ministerul Sănătății: Victimele exploziei din Sectorul 5, duse la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu

Conform dispeceratului SMURD, în acest moment 9 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă și 2 victime au fost declarate decedate.

„În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat planul roșu de intervenție”, arată Ministerul Sănătății.

Doi oameni morți au fost identificați până în acest moment în urma exploziei produse vineri dimineața la un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală. Într-un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahivei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.