Bujduveanu despre criza din Rahova: 32 de bucureșteni sunt în drum spre hoteluri

Anunțul a fost făcut vineri după amiaza.

„Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. În aceste momente, 32 de bucureșteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral toate costurile. Pentru sprijin imediat, este disponibil numărul 021.9524, unde echipele Primăriei îndrumă toate persoanele afectate către locurile disponibile și oferă asistență pentru nevoile urgente”, a transmis primarul interimar.

Potrivit acestuia, până în prezent au fost identificate nouă unități de cazare care pot prelua persoanele afectate.

„Continuăm să extindem lista, astfel încât nimeni să nu fie lăsat fără adăpost și sprijin. Mulți dintre cei afectați se întorc acum de la serviciu, iar echipele noastre îi așteaptă în teren. Fiecare persoană va fi evaluată, iar toate nevoile – de locuire temporară, hrană și sprijin medical – vor fi acoperite până la lăsarea serii”, a adăugat Stelian Bujduveanu.

Echipele PMB și DGASMB, împreună cu partenerii instituționali, sunt permanent în teren și oferă sprijin logistic, umanitar și consiliere celor care au avut de suferit, a precizat edilul.