Tragedia de la 2 Mai ar putea rescrie Codul Rutier: ce-i așteaptă pe șoferii începători

După tragedia de la 2 Mai și alte accidente provocate de tineri la volanul unor mașini puternice, un grup de parlamentari a propus o inițiativă legislativă care limitează accesul șoferilor începători la astfel de vehicule: mașinile mici cu motoare puternice nu vor mai putea fi conduse de șoferii începători.

Proiectul, care a ieșit vineri din consultarea publică, prevede ca persoanele care au obținut permisul de conducere pentru categoria B de mai puțin de doi ani să nu mai poată conduce autoturisme cu un raport putere/masă mai mare de 0,075 kW/kg. Mai exact, un șofer debutant nu va putea urca la volanul unui autoturism de aproximativ 1.200 de kilograme care depășește 120 de cai putere (CP).

Reguli după modelul Italiei și Franței

Pragul propus a fost ales pentru a limita accesul șoferilor începători la mașini care accelerează rapid și sunt greu de controlat fără experiență: „Lipsa de experiență combinată cu accesul la vehicule foarte puternice, teribilismul și distragerile duc adesea la tragedii”, se arată în expunerea de motive a propunerii, care amintește și de cazul Vlad Pascu – tânărul de 19 ani care a provocat accidentul mortal de la 2 Mai, conducând un automobil puternic, sub influența drogurilor.

Numai în 2023, din peste 4.500 de accidente grave, aproape 17% au fost cauzate de șoferi cu vârsta sub 22 de ani, iar în 2024, proporția a rămas aproape neschimbată, potrivit datelor oficiale furnizate de Ministerul Afacerilor Interne.

„România are nevoie de reguli clare pentru șoferii începători, similare celor existente în Italia sau Franța, unde astfel de restricții au dus la scăderea numărului de accidente fatale”, susțin inițiatorii.

Ce ar putea conduce șoferii începători

Noile reguli ar permite tinerilor să conducă doar mașini mici sau compacte, precum Dacia Logan, Toyota Yaris, VW Polo, Hyundai i20 sau Skoda Fabia, adică modele de până la 100-120 CP.

În schimb, ar fi interzise mașinile cu putere mare, chiar și de serie: VW Golf 1.5 TSI (150 CP), BMW Seria 3, Audi A3 TDI (150 CP), Mazda 3 sau SUV-uri precum Tiguan, RAV4 ori CX-5.

Legea prevede și două excepții: tinerii pot conduce mașini mai puternice doar dacă sunt însoțiți de un șofer experimentat, cu peste zece ani de permis, ori dacă mașina este folosită la locul de muncă și există dovada din partea angajatorului că este necesară pentru activitatea profesională.

Legea a primit aviz negativ de la CES

Deși Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ asupra proiectului, acesta are caracter consultativ și nu blochează procedura. Urmează analiza Consiliului Legislativ și punctul de vedere al Guvernului, apoi dezbaterea în comisiile de specialitate ale Senatului.

Dacă legea va fi adoptată, ea ar urma să intre în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, timp în care Guvernul ar trebui să modifice și Regulamentul de aplicare al Codului Rutier.