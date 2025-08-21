Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în Dosarul 2 Mai. Decizia este definitivă / Prima reacție a părinților tinerilor uciși

UPDATE 12:10 „Au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani”. Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentință

Valentin Olariu, tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu în localitatea 2 Mai, este dezamăgit de sentință: „Îl vom vedea peste 3 ani iar pe străzile noastre”.

De asemenea, tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu menționează că se aștepta la o pedeapsă micșorată.

Știrea inițială

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe Vlad Pascu joi, 21 august, la 10 ani de închisoare. Decizia este definitivă, iar Curtea a menținut decizia din primă instanță dată de Judecătoria Mangalia. Decizia vine la 2 ani și 2 zile de la producerea tragediei.

Informația a fost făcută publică și de către unul dintre avocații victimelor, Adrian Cuculis, într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a ramas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă, tristă”, este mesajul postat de acesta.

Vlad Pascu a primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani și 8 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, 3 ani și 4 luni de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru părăsirea locului accidentului. În acest sens, instanța a hotărât o pedeapsă cumulată de 10 ani de închisoare pentru aceste fapte.

În prezent, Vlad Pascu se află în arest preventiv de doi ani de zile, la Penitenciarul Poarta Albă.

Tragedia s-a petrecut în urmă cu doi ani, în data de 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai. Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni, iar în urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Imediat după accident, Vlad Pascu a fugit de la fața locului şi a fost găsit de poliţişti, mai târziu, în Vama Veche.