„Au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani”. Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentință

„Este foarte greu astăzi. Eu speram la o pedeapsă mai mare. Au făcut tot posibilul ca să ia până în 10 ani sau 10 ani. El are niște facilități dacă ia până în 10 ani sau 10 ani. Anul de pușcărie va fi 9 luni, nu 12 luni. Doi ani deja i-a făcut, se mai scad încă 3, îi mai rămân 5. Pentru bună purtare. Îl vom vedea peste 3 ani iar pe străzile noastre”, a spus tatăl tânărului ucis, într-o intervenție la Digi24.

De asemenea, tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu menționează că se aștepta la o pedeapsă micșorată.

„Ne așteptam, prin câte manevre s-au făcut în acești 3 ani, ne așteptam ca pedeapsa să fie micșorată în mai puțin de 10 ani. Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi. Lăsăm pe Dumnezeu să-l judece și să-și primească pedeapsa pe care o meritat-o”.

Valentin Olariu a mai spus că nu s-au luat multe măsuri după accident. Și că va avea o discuție cu primarul localității 2 Mai, care a făcut niște promisiuni. „A fost doar legea 2 Mai și atât. Sperăm ca prin moartea copiilor noștri statul român să facă în așa fel ca alți copii să nu-și mai piardă viața pentru niște nemernici care se urcă drogați la volan”.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai, a anunțat joi avocatul Adrian Cuculis.

„Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a rămas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă, tristă”, a scris avocatul pe Facebook.