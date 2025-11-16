Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice

Șoferii care au permis de conducere categoria B de mai puțin de doi ani nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice.

Acest proiect de lege, aflat în dezbatere în Parlament nici nu a fost redactat în forma lui finală și deja iscă o mulțime de discuții și controverse.

Prea multele accidente provocate de tineri fără experiență la volanul unor mașini puternice a determinat legiuitorul să introducă acest proiect în dezbateri.

Potrivit acestui document, mașina nu trebuie să aibă un raport putere / greutate mai mare de 0,075 kW/kg.

Un proiect „inspirat” din viață

Parlamentul consideră că, în acest fel, se vor reduce accidentele produse de șoferi neexperimentați, aflați la volanul unor mașini pe care nu știu să le stăpânească.

Este adevărat că acest proiect a fost inspirat de accidente îngrozitoare de mașină, provocate nu doar de lipsa de experiență, ci și de consum de stupefiante la volan.

Unele dintre aceste accidente au căpătat notorietate, altele pur și simplu au rămas necunoscute publicului, însă toate au acest fond comun: suferință incomensurabilă, destine pierdute într-o clipă, toate provocate de lipsa de experiență la volan.

Proiectul cuprinde excepții și acestea sunt:

Dacă în mașina condusă de șoferul neexperimentat se află un șofer experimentat (înțelegându-se prin asta un șofer care are permis de cel puțin 10 ani).

Dacă mașina e folosită doar pentru serviciu, e în timpul programului și există un contract de muncă doveditor.

Contravenienții primesc amendă de clasa a IV-a (între 9 și 20 de puncta amendă) și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Care sunt mașinile considerate sigure pentru începători:

Dacia Logan și Sandero 1.0 SCe

Renault Clio 1.0 TCe

Volkswagen Polo 1.0 MPI și Golf 1.0 TSI

Ford Fiesta 1.1

Hyundai i20 1.2

Toyota Yaris 1.0 VVT-i

Skoda Fabia 1.0 MPI

Seat Ibiza 1.0 MPI

Proiectul nu este întru totul pe înțelesul Guvernului, care cere lămuriri:

1 – cum influențează șofatul începătorului simpla prezență în mașină a unui șofer experimentat, atâta vreme cât acesta nu se află la volan?

2 – legat de mașina de serviciu, experții din Guvern consider că formularea actuală nu acoperă toate situațiile care sunt întâlnite pe teren.

De exemplu, polițiștii nu au contract de muncă, ci raport de serviciu, iar antreprenorii își folosesc mașinile în activitățile lor economice, dar nu sunt incluși în excepțiile prevăzute în proiectul de lege.

Guvernul mai propune și ca șoferul să aducă o dovadă clară că are nevoie de mașină de serviciu, nu doar de o menționare a atribuțiilor.

Proiectul rămâne în dezbatere în Parlament.