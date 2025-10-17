Liceul din Capitală din apropierea blocului în care s-a produs explozia a fost evacuat

ISU București-Ilfov anunță că elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

Surse din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București au precizat că părinții și-au preluat copiii de la liceul aflat vizavi de blocul unde s-a produs explozia. Câțiva dintre elevi au fost transportați la spital pentru un control preventiv, din cauza sperieturii provocate de deflagrație.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populatie pentru a evita circulația în zona de interventie a echipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise și două echipaje canine pentru căutare în incinta imobilului afectat.

Două persoane au murit și alte opt sunt transportate la spital în urma exploziei produse în blocul de 8 etaje de pe Calea Rahovei.