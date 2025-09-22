Alertă în școli și spitale din câteva județe din țară. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi: „Voi provoca un adevărat masacru” / Precizările IGPR / Reacția Ministerului Educației

UPDATE 13:04 Ministerul Educaţiei monitorizează mesajele de ameninţare primite de şcoli

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că monitorizează situaţia mesajelor de ameninţare primite recent de unele unităţi de învăţământ, fiind în legătură permanentă cu Ministerul Afacerilor Interne şi Direcţia Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române.

Instituţia subliniază că siguranţa elevilor şi a personalului din şcoli trebuie să rămână prioritară şi solicită conducerilor unităţilor de învăţământ să respecte cu stricteţe regulile de acces şi să colaboreze cu autorităţile locale pentru securizarea perimetrului şcolar. Personalul şcolilor este încurajat să comunice cu elevii şi părinţii pentru a menţine un climat de calm şi echilibru.

UPDATE 11:50 Și spitalele din Brașov au primit mesaje de amenințare

După școlile și spitalele din Capitală, din Mureș și Prahova, și unitățile medicale din Brașov au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

Poliția Brașov a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, s-au desfășurat verificări pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele cercetări făcute de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

„Menționăm că Poliția Brașov și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, transmite IPJ Brașov.

UPDATE 10:37 IGPR, mesaj pentru elevi şi pacienţi după ameninţări: Nu vă faceţi griji

Reprezentanţii IGPR au transmis un mesaj către elevi, părinţi, profesori, pacienţi şi cadre medicale după ameninţările primite de şcoli şi spitale pe internet.

„Nu este o ameninţare reală din datele obţinute până la acest moment. Asta nu înseamnă că nu continuăm verificările, ci, din contră, continuăm aceste verificări pentru depisarea celui care a trimis acest mesaj de ameninţare, pentru a fi luate măsurile legale în consecinţă”, a spus Georgian Drăgan la Digi24.

„Însă, mai fac un apel pe această cale, către toţi părinţii, profesorii, elevii, dar şi cadrele medicale şi pacienţi, să nu-şi facă griji, poliţiştii şi jandarmii sunt în continuare la datorie. Avem pe itinerarii de patrulare toate aceste unităţi, suntem în zonă pentru a preveni orice potenţial pericol”, a adăugat el.

UPDATE 9:53 Amenințări similare trimise și în județele Mureș și Prahova

Mai multe școli din județul Mureș au primit amenințări pe email, anunță IPJ Mureș, care adaugă că nu există indicii că acestea ar fi reale. IPJ Mureș transmite că duminică a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din județ au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

IPJ Prahova a anunțat că două unități medicale din județ au primit, de asemenea, pe email, mesaje de amenințare.

UPDATE 8:20 Poliția Capitalei vine cu precizări

La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

În urma verificărilor preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Poliția Capitalei menționează că alături de celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale.

Știrea inițială:

Duminică seara, o persoană anonimă a trimis un email către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 în care amenință că luni dimineața va comite un masacru într-o școală din Capitală.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul care a alertat autoritățile, venit de pe un email al cărui expeditor s-ar numi „Angela”.

Foto: Email-ul trimis către unitățile de învățământ

În această situație, directorii unităților de învățământ au fost îndemnați de inspectorul școlar al Sectorului 2 să sesizeze Poliția pentru orice caz în care sunt transmise amenințări la adresa elevilor, a unității școlare. De asemenea, agenții de pază să nu permită intrarea în incinta unității de învățământ a vreunei persoane străine.

În urma acestui email, toate autoritățile au fost sesizate.