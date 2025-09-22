IGPR, mesaj pentru elevi şi pacienţi după ameninţări: Nu vă faceţi griji

Potrivit reprezentantului IGPR Georgian Drăgan, mesajele de ameninţare au fost primite de şcoli şi unităţi medicale duminică, dar şi luni dimineaţa.

„Nu este o ameninţare reală din datele obţinute până la acest moment. Asta nu înseamnă că nu continuăm verificările, ci, din contră, continuăm aceste verificări pentru depisarea celui care a trimis acest mesaj de ameninţare, pentru a fi luate măsurile legale în consecinţă”, a spus Georgian Drăgan la Digi24.

„Însă, mai fac un apel pe această cale, către toţi părinţii, profesorii, elevii, dar şi cadrele medicale şi pacienţi, să nu-şi facă griji, poliţiştii şi jandarmii sunt în continuare la datorie. Avem pe itinerarii de patrulare toate aceste unităţi, suntem în zonă pentru a preveni orice potenţial pericol”, a adăugat el.

Reprezentantul IGPR susţine că au fost trimise ameninţări către zeci de adrese de emal, care vizează în principal şcoli din capitală şi din Mureş, dar şi unităţi medicale din Prahova, Cluj şi Braşov.