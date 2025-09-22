Prima pagină » Social » IGPR, mesaj pentru elevi şi pacienţi după ameninţări: Nu vă faceţi griji

Reprezentanţii IGPR au transmis un mesaj către elevi, părinţi, profesori, pacienţi şi cadre medicale după ameninţările primite de şcoli şi spitale pe internet.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
22 sept. 2025, 10:37, Social

Potrivit reprezentantului IGPR Georgian Drăgan, mesajele de ameninţare au fost primite de şcoli şi unităţi medicale duminică, dar şi luni dimineaţa.

„Nu este o ameninţare reală din datele obţinute până la acest moment. Asta nu înseamnă că nu continuăm verificările, ci, din contră, continuăm aceste verificări pentru depisarea celui care a trimis acest mesaj de ameninţare, pentru a fi luate măsurile legale în consecinţă”, a spus Georgian Drăgan la Digi24.

„Însă, mai fac un apel pe această cale, către toţi părinţii, profesorii, elevii, dar şi cadrele medicale şi pacienţi, să nu-şi facă griji, poliţiştii şi jandarmii sunt în continuare la datorie. Avem pe itinerarii de patrulare toate aceste unităţi, suntem în zonă pentru a preveni orice potenţial pericol”, a adăugat el.

Reprezentantul IGPR susţine că au fost trimise ameninţări către zeci de adrese de emal, care vizează în principal şcoli din capitală şi din Mureş, dar şi unităţi medicale din Prahova, Cluj şi Braşov.