Ministerul Educaţiei monitorizează mesajele de ameninţare primite de şcoli

Instituţia subliniază că siguranţa elevilor şi a personalului din şcoli trebuie să rămână prioritară şi solicită conducerilor unităţilor de învăţământ să respecte cu stricteţe regulile de acces şi să colaboreze cu autorităţile locale pentru securizarea perimetrului şcolar. Personalul şcolilor este încurajat să comunice cu elevii şi părinţii pentru a menţine un climat de calm şi echilibru.

„Având în vedere mesajele de ameninţare transmise recent către unele instituţii de învăţământ, Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează situaţia, fiind în legătură permanentă cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Direcţiei Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române. Siguranţa în şcoală, atât a copiilor, cât şi a personalului, trebuie să fie prioritară”, se arată în comunicatul oficial.

Verificările au fost declanşate după ce mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din alte judeţe au primit emailuri cu ameninţări. Într-un mesaj, expeditorul scrie: „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” şi „Voi provoca un adevărat masacru”, iar mesajele au fost trimise către o persoană identificată doar ca Angela. Poliţia Capitalei anunţă însă că, până acum, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi reală.