Nicușor Dan spune că 60% dintre copiii din România urăsc matematica

Nicușor Dan a declarat marți că majoritatea copiilor din România ajung să respingă matematica din cauza felului în care este predată, deși disciplina ar trebui să îi ajute să își dezvolte gândirea și să le fie un sprijin în viață.
Rareș Mustață
30 sept. 2025, 18:18, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a atras atenția, la finalul conferinței „Europa la răscruce -Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, că sistemul educațional românesc are nevoie de o schimbare profundă în ceea ce privește predarea matematicii.

„În momentul de față, în România, matematica este o disciplină pe care 60% dintre copii o urăsc pentru că simt că sunt descalificați social prin faptul că nu știu să facă anumite lucruri. Nu despre asta e vorba. Matematica trebuie să ne ajute să ne structurăm mintea ca să ne fie utilă în viață”, a spus șeful statului.

El a subliniat că România are încă un avantaj competitiv datorită tradiției puternice în educația tehnică, moștenită de la figuri precum Spiru Haret și Grigore Moisil, însă acest atu riscă să se piardă dacă școala nu reușește să apropie copiii de matematică.

„Matematica trebuie să aibă un rol important, dar predată astfel încât să dezvolte capacitatea de gândire și nu rețete”, a punctat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că disciplina are un „farmec propriu”, cu niveluri accesibile pentru toți elevii, dacă este predată corect, și a cerut ca accentul să fie pus pe sprijinirea elevilor, nu pe excluderea lor.