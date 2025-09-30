Nicușor Dan: Avem o probă oficială că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală

Nicușor Dan a afirmat, la finalul conferinței „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, că România are acum dovezi clare privind implicarea Rusiei în alegerile din noiembrie 2024.

Potrivit acestuia, raportul procurorului general a confirmat că firme și conturi de publicitate din Rusia au fost folosite pentru a amplifica mesajele de campanie și pentru a sprijini procesul de dezinformare.

„Avem o probă oficială că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Mai multe site-uri au apelat la firme de publicitate din Rusia, care au contribuit la propagarea mesajelor de dezinformare”, a spus șeful statului.

El a amintit și alte elemente investigate anterior: finanțarea externă, exemplificată prin transferul de un milion de euro de la cetățeanul Peșchie, dar și tentativa de destabilizare internă prin gruparea Potra. „Nu avem încă imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie, dar în câteva luni sperăm să prezentăm întregul tablou”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că aceste dovezi confirmă existența unui „război hibrid” dus de Rusia împotriva statelor europene, inclusiv România, cu scopul de a influența conducerea politică sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a destabiliza societatea.

El a anunțat că va prezenta aceste informații și la reuniunea de la Copenhaga, unde va discuta cu partenerii europeni.