Explozie în Sectorul 5 al Capitalei. Martor: La Liceul Bolintineanu toate geamurile s-au făcut praf

O explozie puternică produsă vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Martorii la fața locului spun că deflagrația a fost atât de puternică încât a spart geamurile clădirilor din jur, inclusiv ale Liceului Dimitre Bolintineanu. Un alt martor spune că mirosea a gaz.
Radu Mocanu
17 oct. 2025, 11:08

„La Liceul Bolintineanu, clasele care sunt față-în-față cu scara care a explodat, toate geamurile, am înțeles că sunt făcute praf. Dacă pe calea Rahovei, s-au spart geamurile, vă dați seama de putere”, a susținut Nelu Brad, martor la fața locului.

Un alt martor a declarat: „Mi-au spus copilașii, mirosea ieri a gaze și după ce au plecat cei care au făcut revizia, ce-or fi făcut ei acolo. Vă dați seama ce au făcut, că se vede azi”.

O explozie a avut loc vineri dimineața într-un bloc din Sectorul 5 din București. Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, una a refuzat transportul, iar alte două persoane sunt decedate, arată ultima informare a autorităților.

Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia, a fost evacuat, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert către populație pentru a evita circulația în zona de intervenție a echipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.