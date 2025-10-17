Măsurile ANRE în cazul exploziei din Rahova. George Niculescu: „Echipele de control se află pe teren în acest moment”

Președintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum, au transmis oficialii ANRE.

Echipele de control se află pe teren în acest moment.

În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE a detaliat informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție, informații pe care le-a obținut din surse avizate și publicat de Mediafax cu câteva minute înainte.

Potrivit datelor ANRE:

– în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distributie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

– ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

– ⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

– ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia.

ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova.

Trei persoane au decedat în urma exploziei de vineri dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a informat că la ora 09:08, prin apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul București.

Primele echipaje de intervenție au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de șapte minute, urmate, în dinamică, de alte forțe de intervenție, astfel încât la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISU BIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști din cadrul DGPMB. De asemenea, două echipe canine din cadrul IGSU au intervenit pentru identificarea victimelor surprinse sub dărâmături.