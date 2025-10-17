Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: Ne-am mobilizat pentru a veni în ajutor. Am putea prelua elevii de la Bolintineanu

.„Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor. Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor. Oferim hrană și apă de la Banca Locală de Alimente Sector 6, haine, rechizite, ghiozdane, de la SocialXchange”, a transmis Ciprian Ciucu.

El precizează că unitățile de învățământ din Sectorul 6 ar putea preluăm pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat și a fost închis, „pentru ca aceștia să învețe în bune condiții”.

„De asemenea, ADPDU Sector 6 Salubrizare Sector 6 sunt pregătite să acționeze”, adaugă Ciucu.

Viceprimarul Sectorului 6 Paul Moldovan va fi prezent la comitetul pentru situații de urgențe ce va fi întrunit la ora 13.00, la centrul integrat, din zona Cotroceni.