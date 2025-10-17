Cazul Gipsy Rose în varianta românească? Un tânăr a ucis-o pe mama iubitei lui la cererea acesteia

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii au dispus, vineri, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un tânăr de 20 de ani, cercetat pentru omor calificat, comis cu premeditare, și o fată de 14 ani, cercetată pentru instigare la omor calificat.

În noaptea de 25 spre 26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu fata în locuința acesteia din București, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a lovit-o pe mama acesteia cu obiecte dure, a sufocat-o cu o pernă și i-a aplicat o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia.

Procurorii arată că cei doi aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama.

Cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a omorât-o. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima.

Cadavrul femeii a fost ținut în locuință mai multe zile, timp în care inculpații au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic și îngropat pe un teren din județul Ilfov, fiind descoperit de autorități miercuri, într-o avansată stare de putrefacție, și transportat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București pentru efectuarea necropsiei.

Cei doi inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Procurorii mai arată că Serviciul Investigații Criminale Sector 4 a fost sesizat în legătură cu dispariția victimei în data de 13 octombrie 2025, iar în cadrul demersurilor efectuate în dosarul de dispariție au fost obținute informații care au condus la găsirea cadavrului și la stabilirea situației de fapt.