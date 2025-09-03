Crimă între oameni ai străzii într-o casă abandonată din Sectorul 1. O femeie, arestată

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, luni, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de o inculpată, în vârstă de 67 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

În 28 august, în jurul orei 9.00, în timp ce se afla în interiorul unui imobil abandonat din Sectorul 1, pe fondul unui conflict spontan, inculpata a înjunghiat un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu un cuțit, în zona gâtului.

Cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

Victima a reușit să se deplaseze până la șosea, unde a fost observată de trecători și a fost preluată de un echipaj medical. Aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar Elias din București, unde, în urma examinării, s-a constatat că prezenta o plagă înjunghiată în zona laterocervicală stângă. În ciuda intervenției medicale, victima a murit câteva ore mai târziu.

După agresiune, femeia a părăsit imobilul și a fost identificată luni în zona unei gări din Constanța. Aceasta fost reținută pentru 24 de ore, iar marți judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.