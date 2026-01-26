Apar alte acuzații în cazul crimei din Cenei: un alt tânăr spune că a fost bătut de copiii criminali

Poliția Timiș arată că agresiunea la care se face referire a fost asupra unui tânăr de 18 ani, în 23 decembrie, anul trecut.

De altfel, victima a mers la Postul de Poliție Cenei și a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localității Cenei, a fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară.

„În urma sesizării, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii întregii situații de fapt”, transmite Poliția Timiș.

Cu toate acestea, în 14 ianuarie, anul acesta, tânărul de 18 ani, victima, și-a retras plângerea prealabilă formulată în 23 decembrie.

„Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe, continuarea procedurilor penale este condiționată de existența voinței persoanei vătămate”, arată Poliția Timiș.

Agresorii tânărului de 18 ani sunt, de fapt, cei doi copii de 15 ani sunt cei care sunt acum arestați după ce au participat, împreună cu băiatul de 13 ani, la uciderea lui Mario, un copil de 15 ani.

În 19 ianuarie, în jurul orei 21.30, unul dintre copiii aflați în arest, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat, pe Mario, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc în casa copilului de 13 ani, din Cenei, județul Timiș.

Ulterior, la fața locului a ajuns și al doilea suspect de 15 ani. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii, spun procurorii.